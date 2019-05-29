Эрмитаж открыл академию искусств онлайн

Государственный Эрмитаж. Фото: Рixabay
Государственный Эрмитаж. Фото: Рixabay

Государственный Эрмитаж объявил об открытии нового просветительского онлайн-проекта «Эрмитажная академия». Ее посетители смогут совершенно бесплатно изучать историю искусств и историю с помощью удобных мультимедийных инструментов.

«Эрмитажной академии» посвятили сайт, который собрал более 100 бесплатных текстов и видео по истории и искусству, и позволил обеспечить к информации быстрый и удобный доступ.

Все материалы разбили по группам. Они посвящены в том числе искусству Италии, императорской резиденции, искусству стеклоделия, скифским мифам, истории Эрмитажа и другим вопросам.

Ежемесячно «Эрмитажная академия» будет пополняться новыми публикациями.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что картина из Эрмитажа впервые привезена на выставку в Лондон. Работа ученика Леонардо да Винчи Франческо Мельци под названием «Флора» была привезена в качестве главного экспоната на выставку в Лондон.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
академия образование эрмитаж
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Эрмитаж открыл академию искусств онлайн