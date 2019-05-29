Работники заменили лампы на шпиле «Лахта Центра» (видео)

На самой вершине небоскреба «Лахта Центр» двое монтажников проводили работы по замене светодиодного освещения. Видео процесса опубликовал телеканал «Санкт-Петербург».

Зрелище действительно впечатляющее и, возможно, не для слабонервных. Работники находились на высоте в 462 метра, на шпиле «Лахта Центра».

Суда по всему, сотрудники «Лахта Центра» очень отважные люди, так как работа на такой высоте может вывести из равновесия любого. Даже со стороны, на видеозаписи, процесс замены лампочек на высоте в 462 метра выглядет пугающе.

Поддержание светодиодного освещения на шпиле башни важно не только с эстетической точки зрения. В связи с внушительной высотой небоскреб может выполнять роль ориентира для самолетов и кораблей.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге от Выборгской набережной уплыл причал и отправился в свободное плавание.