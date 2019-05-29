Варламова на пост «мэра Петербурга» выдвинула Собчак

Недавно блогер Илья Варламов опубликовал пост, в котором сообщил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Санкт-Петербурга.

Несмотря на то, что такой должности в Северной столице не предусмотрено, Варламов желал занять пост.

Однако чуть позже он написал в своем аккаунте в Twitter объяснение такого поступка. Оказалось, что сделать заявлением ему пришлось из-за проигрыша в споре с журналисткой Ксенией Собчак. Более того Собчак даже сама написала вышеупомянутый пост.

Варламов отметил: «Надо было обменяться телефонами и написать пост друг другу в Инст. По правилам нельзя удалять». Он подчеркнул, что в мэры города не выдвигается, в губернаторы — тоже.

Законопроект о губернаторских выборах будет рассмотрен 31 мая депутатами ЗакСа. Выборы запланированы на 8 сентября.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербургский уличный художник Loketski: “Интернет — это «рай» для стрит-арта”.