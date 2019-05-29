Между «Лахта Центром» и Приморским шоссе проложат эстакады

В рамках проекта будут построены два новых съезда с местности делового квартала «Лахта Центра»: один на автомагистраль, другой — на улицу Савушкина.

Данный проект реконструкции Приморского шоссе был одобрен Главгосэкспертизой России. Отмечается, что съезды будут созданы в виде мостов через Лахтинскую гавань.

Северный съезд будет длиной в 870 метров, а южный — 471 метр. Кроме того, в проект включено обустройство тротуаров, установка пешеходных и барьерных ограждений, сообщили Gazeta.SPb в ведомстве.

Рассчитана приблизительная средняя за год суточная интенсивность движения по будущим эстакадам. Сообщается, что в 2021 году она будет составлять более 7 тысяч по серверному и более 6,8 тысяч по южному.

Обе эстакады будут четырехполосными: по две полосы в каждую стороны. Расчетная скорость движения по съездам составит 40 километров в час.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Водоканал опроверг обвинения ГАТИ в незаконности работ на шоссе Революции.