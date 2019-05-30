Ученые назвали продукты для усиленной работы мозга

Специалисты из США рассказали о том, что на продуктивность работы мозга положительно влияют продукты с большим процентом лютеина.

В ходе исследований было установлено, что нормальную работу мозга поддерживают продукты, в которых содержится лютеин. Данное вещество является пигментом из группы гидроксилированных каротиноидов.

Большое количество лютеина может содержаться в капусте, авокадо, яйцах, шпинате и некоторых других зеленых листовых овощах. Помимо этого указанное вещество есть в грецких орехах и какао бобах, тыквенных семечках.

По мнению специалистов, для хорошей работы мозга в свой район необходимо также включать брокколи, помидоры, чернику и морскую рыбу. Важно, чтобы рацион был сбалансированный и наполнен овощами и фруктами.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ученые из Финляндии доказали, что пищевой холестерин не связан с риском инсульта.