Путин подписал закон, разрешающий россиянам с ВИЧ усыновлять детей

Основой для такого решения стало дело по жалобе семейной пары из Подмосковья, состоящей в браке с 2010 года. Фото: https://pixabay.com

Основой для такого решения стало дело по жалобе семейной пары из Подмосковья, состоящей в браке с 2010 года. Фото: https://pixabay.com

Также жители России с гепатитом С могут взять в семью детей.

Соответствующий закон был подписан президентом России Владимиром Путиным накануне, сообщают РИА. Новости. Документ за подписью президента России был размещен на сайте правовой информации.

Согласно закону, теперь суды получат право отступать от положений статьи 127 Семейного кодекса, если гражданин России, инфицированный ВИЧ или вирусом гепатита С, имеет право на усыновление детей.

Подписанный Путиным документ дает правовую основу для принятия также судебных решений, которые обеспечивают права и законные интересы участников, исходя из принципа равенства и критериев разумности.

Основой для такого решения стало дело по жалобе семейной пары из Подмосковья, состоящей в браке с 2010 года. Еще 7 лет назад женщина была заражена ВИЧ в больнице, где оказалась из-за выкидыша. Тогда ее сестра родила паре ребенка при помощи искусственного оплодотворения. Однако суды отказали заявительнице, которая потеряла ребенка в усыновлении.

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