В Ленобласти всерьез взялись за установку газовых заправочных станций

В Ленинградской области скоро появится еще 20 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС).

Правительство Ленинградской области сообщает, что в скором времени новые заправочные станции с газом появятся в Пикалево, Виллозях, Лаголово, Тосно и Любани. Также сообщается, что до 2022 года в Ленобласти будут установлены, как минимум, 20 АГНКС для заправки эко-машин, автобусов и сельхоз техники.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что увеличение на территории региона количества газовых заправочных станций это важный шаг на пути к распространению среди населения экологичного транспорта.

Известно, что на территории региона в прошлом году наполовину понизили ставку налогообложения для «газовых» перевозчиков. Также правительство Ленобласти дает предприятиям-перевозчикам субсидии для покупки автобусов, которые используют вместо бензина газ.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге ожидается ограничение движения на улице Салова и Большому Сампсониевскому проспекту.