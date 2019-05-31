В Петербурге открылся новый памятник зонту

Скульптура украсила Приморский район. Фото: https://vk.com/primor
Скульптура украсила Приморский район. Фото: https://vk.com/primor

Памятник зонту установили на Богатырском проспекте в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Новый памятник войдет в коллекцию нестандартных памятников и скульптур Северной столицы. Он размещен у дома 3 по Богатырскому проспекту и уже открыт для просмотра.

Памятник выглядит нарочито просто: железный зонт воткнут в бетонный блок и стоит идеально прямо. Новую городскую скульптуру стали активно обсуждать в соцсетях. Некоторые в шутку отмечают, что настоящий петербургский зонт не может стоять так ровно: «Почему зонт не вывернут ветром и не сломан? Этот зонт какой-то не петербургский».

В целом пользователям социальных сетей новая скульптура пришлась по вкусу. Некоторые отметили, что этот памятник по-настоящему «про Петербург», а кому-то он навеял мысли о Короле Артуре и его волшебном мече.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Беглов потребовал подвинуть «Перекресток» ради школы в Приморском районе.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
зонт памятник приморский район
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