В ЗакСе рассмотрели предложение изменений в закон о гражданской госслужбе

Прокуратура Петербурга внесла на рассмотрение предложение о внесении изменений в городкой закон «О государственной гражданской службе Санкт-Петербурга».

На сегодняшний день Федеральный закон предполагает учитывать при присвоении классных чинов гражданской службы не только соблюдение последовательности, соответствующее замещаемой должностью гражданской службы, с учетом длительности службы в предыдущем чине, как это предусмотрено в Петербурге, но профессиональный уровень и длительность службы в замещаемой должности, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Из этого следует, что часть 1 части 5 Закона Санкт-Петербурга от 1.07.2005 необходимо подвергнуть корректировке. Именно это предполагается сделать проектом Закона.

Комиссия ЗакСа рекомендовала принять законопроект, внесенные прокуратурой, за основу в первом чтении.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Роструд призвал меньше работать в жару.