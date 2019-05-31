Единые билеты на транспорт Петербурга поступили в продажу

Билеты выпускают в том числе на 5 дней и на месяц. Фото: Baltphoto, Елена Яковлева

Билеты выпускают в том числе на 5 дней и на месяц. Фото: Baltphoto, Елена Яковлева

Билеты выпускают на месяц и на 5 дней, их можно купить в кассах вокзалов и метро.

С пятницы 31 мая в Петербурге можно купить единые проездные билеты, работающие в общественном транспорте Петербурга и электричках.

Единый билет, согласно распоряжению врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, будет выпускаться в трех видах: “комбинированный” (5380 рублей), пятидневный (1068) и месячный (4280). По нему можно будет проезжать в электричках в зоне 30 км от Петербурга, но Колпино и Девяткино в зону тоже попали.

Билеты можно купить в метрополитене Санкт-Петербурга и в кассах на вокзалах Ленобласти. Проездной можно оформить на карту “Подорожник” с пиктограммой электрички.

Сейчас жетон метро в Петербурге стоит 45 рублей, а поездка на трамвае,троллейбусе и автобусе обходится в 40 рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге 4 июня изменятся маршруты трамваев.