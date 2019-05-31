Губернатора Петербурга выберут в Единый день голосования

Выборы официально назначены на 8 сентября. Фото: pixabay.com
Выборы официально назначены на 8 сентября. Фото: pixabay.com

Депутаты проголосовали по проекту Макарова: всего двое высказались против.

В парламенте Санкт-Петербурга определись с датой выборов градоначальника в пятницу 31 мая. ЗакСобрание назначила голосование на 8 сентября — Единый день голосования. 8 сентября — это воскресенье.

Проект о назначении даты спикер Вячеслав Макаров внес на рассмотрение в среду 29 мая. Сегодня депутаты голосовали: 48 из них поддержали дату, а двое считают, что можно было бы выбрать и получше.

Сейчас Петербургом руководит врио Александр Беглов, он уже подтвердил, что хочет участвовать в выборах как кандидат-самовыдвиженец, как Gazeta.SPb уже сообщила ранее. От КПРФ на выборы пойдет Владимир Бортко, Олег Капитанов отправится от ЛДПР, Надежда Тихонова представит интересы “Справедливой России”. Есть и другие потенциальные кандидаты: Михаил Амосов, Красимир Врански, Борис Вишневский.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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