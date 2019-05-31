Съезд на развязке КАД с Пулковским шоссе закроют до 3 июня

В связи с проведением работ по строительству съезда развязки СПАД М-11 Москва — Санкт-Петербург, проезд по развязке КАД на пересечении с Пулковским шоссе будет ограничен до 3 июня. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Отмечается, что съезд планировали открыть 31 мая, но подрядная организация, выполняющая работы по строительству М-11 проинформировала ФКУ Упрдор «Северо-Запад» о продлении сроков работ с полным перекрытием съезда до 3 июня 2019».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что на КАД у съезда на Пулковское шоссе насмерть сбили женщину. В социальных сетях было опубликовано видеозапись с камеры уличного наблюдения, на котором видно, что женщина пытается пересечь трассу с оживленным движением.

Водитель «Лада» не успел затормозить перед пешеходом и сбил женщину. В результате аварии женщина скончалась от полученных травм.