На открытие ПМЭФ приедут генсек ООН и Силуанов, а Беглов скажет речь

Петербург встретит гостей форума жаркой погодой. Фото: pixabay.com
Петербург встретит гостей форума жаркой погодой. Фото: pixabay.com

Экономический форум в Санкт-Петербурга начнется уже через неделю.

Экономический форум в Петербурге откроют генсек ООН, министр финансов РФ Антон Силуанов и врио губернатора города Александр Беглов, сообщили на сайте ПМЭФ 31 мая.

Кроме этого в церемонии примут участие глава коллегии ЕЭС Тигран Саркисян и президент Молдовы Игорь Додон. Беглов должен выступить с речью.

Сам ПМЭФ состоится с 6 по 8 июня — начало уже через неделю. Форум проводят с 1997 года, раньше он занимал территорию “Ленэкспо”, а с 2016 года его принимает “Экспофорум”. Сейчас, по прогнозам синоптиков, Петербург встретит участников форума жаркой погодой — до 28 градусов тепла и палящее солнце обещают 6 июня.

Должность генерального секретаря ООН занимает португалец Антониу Гуттериш с 2017 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Пулково изменят работу автобусов и меры безопасности на время форума.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
беглов генеральный секретарь оон гуттериш додон открытие ПМЭФ силуанов экономический форум
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
У Экспофорума специалисты ОМОНа уничтожили боеприпас времен войны
Робособака смогла утащить самолет
Из Пулково открывают прямые рейсы в Измир
Особая экономическая зона «Санкт-Петербург» одобрила инвестиции ...
На открытие ПМЭФ приедут генсек ООН и Силуанов, а Беглов скажет речь
Руководитель стройфирмы за дачу взятки заплатит штраф в 1,5 млн рублей
Карета с лошадьми попала в ДТП на Университетской набережной
Из магазина на Шлиссельбургском изъяли 370 литров алкогольного конфиската