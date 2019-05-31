На открытие ПМЭФ приедут генсек ООН и Силуанов, а Беглов скажет речь

Экономический форум в Санкт-Петербурга начнется уже через неделю.
Экономический форум в Петербурге откроют генсек ООН, министр финансов РФ Антон Силуанов и врио губернатора города Александр Беглов, сообщили на сайте ПМЭФ 31 мая.
Кроме этого в церемонии примут участие глава коллегии ЕЭС Тигран Саркисян и президент Молдовы Игорь Додон. Беглов должен выступить с речью.
Сам ПМЭФ состоится с 6 по 8 июня — начало уже через неделю. Форум проводят с 1997 года, раньше он занимал территорию “Ленэкспо”, а с 2016 года его принимает “Экспофорум”. Сейчас, по прогнозам синоптиков, Петербург встретит участников форума жаркой погодой — до 28 градусов тепла и палящее солнце обещают 6 июня.
Должность генерального секретаря ООН занимает португалец Антониу Гуттериш с 2017 года.
Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Пулково изменят работу автобусов и меры безопасности на время форума.