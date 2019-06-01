Богатырский проспект хотят благоустроить к 2020 году

Рабочие уже ремонтируют проблемный участок.

Об этом стало известно сегодня, 1 июня. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил Приморский район, чтобы посмотреть, как обстоят дела на объекте. В целом он остался доволен увиденным, но попросил рабочих поторопиться – глава города хочет, чтобы Богатырский проспект привели в порядок уже к 2020 году. Ввод в эксплуатацию назначен на сентябрь текущего года.

Напоминаем, что участок перекрыли еще в начале апреля 2019 года. Изначально его планировали открыть к концу декабря, но после Беглов распорядился, чтобы его доделали как можно быстрее.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге Зеленый мост через Мойку отремонтируют почти за 500 млн рублей. Подрядчика искали не в первый раз и наконец нашли. Подвели итоги тендера на капремонт в «Мостотресте». Сообщается, что ремонтные работы будет осуществлять компания «Возрождение».