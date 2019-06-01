Ленобласть заняла второе место по количеству обманутых дольщиков в России

Сейчас эта проблема широко обсуждается в правительстве.

Об этом стало известно сегодня, 1 июня. Грустной новостью поделился вице-премьер России Виталий Мутко, передает ТАСС.

Он отметил, что топ возглавляет Московская область, второе место получила Ленинградская область, а тройку лидеров замыкает Краснодарский край. Мутко заверил, что в правительстве понимают серьезность проблемы и стараются ее решить как можно скорее.

На данный момент из бюджета выделили 16 миллиардов рублей – на эти средства планируют достроить проблемные объекты. Благодаря выделенной сумме удастся помочь примерно половине обманутых дольщиков в России.

Напоминаем, что в Петербурге будут использовать эксроу-счета при покупке квартиры в жилых комплексах. Это убережет деньги дольщика, так как застройщик не получит их, пока не сдаст объект в эксплуатацию.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге первый раз использовали эксроу-счета при покупке жилья.