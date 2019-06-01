На Петроградке «Логан» влетел в толпу пешеходов

Автомобиль пытался проскочить на «желтый» цвет светофора.

Об этом стало известно сегодня вечером, 1 июня. Подробностями поделились очевидцы, которые выложили в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» фотографии с места аварии.

Все произошло на перекрестке Каменноостровского проспекта и улицы Куйбышева в субботу. «Логан», по словам автора поста», «пролетал на мигающий желтый». Пытаясь не влететь во встречную машину, он по неосторожности выехал на тротуар, где стояли люди. В результате под колесами легковушки оказались сразу два человека – велосипедист и пешеход. Кажется, больше никто не пострадал. В каком состоянии жертвы ДТП – не уточняется.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Веселом поселке невеселый инцидент: мальчика сбила «КИА», он в тяжелом состоянии. Ребенок переходил дорогу в неположенном месте, когда на него наехал автомобиль.