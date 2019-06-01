«Логан», наехавший на толпу на Петроградке, травмировал двух мужчин и ребенка

Как себя чувствует водитель легковушки – не уточняется.

Инцидент случился сегодня вечером, 1 июня. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте», их слова уже подтвердили сотрудники ГИБДД.

«Логан» пытался проскочить на желтый сигнал светофора, но потом понял, что может въехать во встречный автомобиль. Чтобы избежать аварии, водитель совершил маневр, в результате которого оказался на тротуаре, где стояли люди. Машина врезалась в столб, под колеса угодили три человека – велосипедист, пешеход и мальчик восьми лет.

Известно, что за рулем сидел молодой парень – 23-летний житель Санкт-Петербурга. Сейчас сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств дела.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на Петроградке «Логан» влетел в толпу пешеходов. Мы также поделились видео с места происшествия, на котором запечатлён страшный момент аварии.