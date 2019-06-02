День защиты детей ленинградцы праздновали без алкоголя

В связи с празднованием Международного дня защиты детей на территории Ленинградской области в течение суток было запрещена продажа алкоголя.

Такие меры были приняты в связи в законом Ленинградской области №33-О3 от 19 июня 2017 года. Тогда был введен запрет на реализацию спиртосодержащей продукции в праздничные дни, которые посвящены детям и подросткам.

Всего таких праздника три: Международный день защиты детей — 1 июня, День молодежи — 27 июня, День знаний — 1 сентября. Также продажа алкоголя ограничивается в дни празднования последних звонков и выпускных у школьников.

В вышеуказанные дни на территории всей Ленинградской области действует «сухой закон». Продовольственные магазины не имеют право продавать алкоголь в перечисленные дни.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге защитники Муринского парка собираются на «народную инвентаризацию».