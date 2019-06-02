Известен кандидат на пост губернатора Петербурга от «Справедливой России»

Петербургское отделение партии «Справедливая Россия» приняло решение о выдвижении от себя Надежды Тихоновой.
Теперь Надежда Тихонова будет участвовать на губернаторских выборах в Санкт-Петербурге, сообщили Gazeta.SPb в региональном отделении партии.
Сегодня, 2 июня, состоялась конференция регионального отделения партии «Справедливая Россия», на котором было принято решение о выдвижении Тихоновой. На данный момент она является заместителем руководителя партии в ЗакСе Северной столицы.
Известно, что от партии ЛДПР на губернаторские выборы выдвинут координатор отделения партии в Санкт-Петербурге Олег Капитанов.
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов будет участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Александр Беглов назвал причину самовыдвижения.