Известен кандидат на пост губернатора Петербурга от «Справедливой России»

Петербургское отделение партии «Справедливая Россия» приняло решение о выдвижении от себя Надежды Тихоновой.

Теперь Надежда Тихонова будет участвовать на губернаторских выборах в Санкт-Петербурге, сообщили Gazeta.SPb в региональном отделении партии.

Сегодня, 2 июня, состоялась конференция регионального отделения партии «Справедливая Россия», на котором было принято решение о выдвижении Тихоновой. На данный момент она является заместителем руководителя партии в ЗакСе Северной столицы.

Известно, что от партии ЛДПР на губернаторские выборы выдвинут координатор отделения партии в Санкт-Петербурге Олег Капитанов.

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов будет участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Александр Беглов назвал причину самовыдвижения.