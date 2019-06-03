Цены на сигареты могут поднять ради зеленой планеты

Фильтр сигарет сделан из пластика, который медленно разлагается. Фото: pixabay.com
Фильтр сигарет сделан из пластика, который медленно разлагается. Фото: pixabay.com

Эконалог может составить не меньше 5 рублей при средней цене пачки в 105 рублей.

Федеральный проект “Трезвая Россия” предложил Минздраву и Минприроды ввести эконалог на сигареты, сообщают “Известия” 3 июня. Цены вырастут как минимум на 5 рублей — но по оценкам экспертов, скорее на 5%.

В проекте считают, что объем сигаретного мусора в год составляет около 680 млн т по всему миру. Фильтр сигареты сделан из пластика, который медленно и неохотно разлагается. Каждый год в мире выпускают по 6 трлн сигарет. Из-за роста населения планеты, число выпускаемых сигарет увеличится и объем сигаретного мусора вырастет в 1,5 раза, уверены в “Трезвой России”.

Средняя стоимость сигаретной пачки составляет 105 рублей. Эксперты, опрошенные “Известиями” сообщают, что примерно 70 рублей из этой суммы составляют налоги государства на табачную продукцию.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в России растут продажи готовой еды.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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