Шесть петербуржцев заразились клещевым энцефалитом

Клещ. Фото: Рixabay
Клещ. Фото: Рixabay

Почти пострадавшие подхватили вирус в Ленинградской области.

Об этом стало известно сегодня, 3 июня. Информацией поделилось издание «Аргументы и Факты».

Уточняется, что с начала 2019 года уже шесть человек заразились клещевым энцефалитом, еще 19 болеют клещевым боррелиозом. Эксперты рассказали, что многие подцепили зараженных клещей в Ленинградской области. При этом кровопийцы встречаются также в Санкт-Петербурге – так, одного мужчину клещ укусил в Выборгском районе.

Напоминаем, что в поликлиники на укусы пожаловалось уже более пяти тысяч человек. К счастью, большинство из них оказались безвредными. Тем не менее, врачи советуют сделать прививку, так как боррелиоз и энцефалит страшны своими последствиями и лучше не пренебрегать своим здоровьем.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге за первые дни лета еще два человека подхватили клещевой энцефалит и болезнь Лайма.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
боррелиоз клещи
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