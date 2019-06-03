Шесть петербуржцев заразились клещевым энцефалитом

Почти пострадавшие подхватили вирус в Ленинградской области.

Об этом стало известно сегодня, 3 июня. Информацией поделилось издание «Аргументы и Факты».

Уточняется, что с начала 2019 года уже шесть человек заразились клещевым энцефалитом, еще 19 болеют клещевым боррелиозом. Эксперты рассказали, что многие подцепили зараженных клещей в Ленинградской области. При этом кровопийцы встречаются также в Санкт-Петербурге – так, одного мужчину клещ укусил в Выборгском районе.

Напоминаем, что в поликлиники на укусы пожаловалось уже более пяти тысяч человек. К счастью, большинство из них оказались безвредными. Тем не менее, врачи советуют сделать прививку, так как боррелиоз и энцефалит страшны своими последствиями и лучше не пренебрегать своим здоровьем.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге за первые дни лета еще два человека подхватили клещевой энцефалит и болезнь Лайма.