Бездомные на учете могут получить по 6 м2 от Петербурга

В Петербурге живут около 60 тысяч бездомных. Фото: Baltphoto, Ирина Мотина.

В Петербурге живут около 60 тысяч бездомных. Фото: Baltphoto, Ирина Мотина.

Проект рассмотрят на заседании парламента Петербурга в среду 5 июня.

Бездомным Санкт-Петербурга хотят выдать по 6 м2 жилья. Идею рассмотрят на заседании Заксобрания Санкт-Петербурга 5 июня в среду.

Депутаты Алексей Цивилев и Денис Четырбок предложили внести коррективы в закон о специальном жилфонде Петербурга. Квадратные метры получат те люди без постоянного места жительства, которые пришли и встали на учет в органы соцзащиты Санкт-Петербурга.

Согласно статистике организации “Ночлежка”, в Санкт-Петербурге в 2018 году жили 60 тысяч бездомных — их число увеличилось более чем вдвое с 2002 года. В России насчитывают от 3 до 5 млн бездомных, тогда как население страны составляет около 144 млн человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Санкт-Петербург упал на 13 место в списке самых чистых регионов.