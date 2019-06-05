На «Чернышевской» сделают больше эскалаторов

Сейчас ищут подрядчика, который разработает проектную документацию.

Об этом стало известно сегодня, 5 июня. Конкурс объявил Комитет по развитию транспортной инфраструктуры на сайте госзакупок.

Уточняется, что компания должна будет сделать так, чтобы вместо трех эскалаторов появилось три. Подрядчика также обяжут обновить конструкции наклонного хода и вестибюля станции. На эти цели ведомство готово выделить почти 28 миллионов рублей. Компанию-победителя, с которой подпишут контракт, выберут уже 8 июля.

«Цель проекта – увеличить пропускную способность станции «Чернышевская» за счет добавления еще одного эскалатора»,

– отметили в КРТИ.

За ремонт станции возьмутся ближе к 2022 году.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Беглов рассказал, что метро Петербурга закупит 800 новых вагонов. Их собираются приобрести к 2026 году. Подвижный состав уже начали постепенно обновлять – в текущем году хотят купить 84 вагона.