Абонент Tele2 впервые в России позвонил по 5G из Петербурга в Хельсинки

«Мегафон, Ростелеком и Nokia заявили о совершении первого международного видеозвонка в российских сетях 5G.

Первый в России международный видеозвонок в сетях 5G совершили президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и директор по техническим инновациям и инфраструктуре «Мегафона» Фредерик Ваносчуйзе, которые связались со своми коллегами в Хельсинки.

По словам Осеевского, мобильная связь нового поколения будет двигателем развития новых направлений — интернета вещей, беспилотного транспорта, умных городов, виртуальной и дополненной реальности.

«Мы призываем всех операторов к максимальному шерингу в интересах 5G – инвестиций, радиочастотного ресурса, инфраструктура», —добавил президент «Ростелекома».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что после отмены роуминга в России подорожала мобильная связь. В Москве и Петербурге рост оказался незначительным, а на Кавказе составил 8%.