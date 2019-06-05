Петербурженка уверяет, что ее икона замироточила после крестного хода

Одна из икон замироточила. Фото: https://vk.com/club150629069
Одна из икон замироточила. Фото: https://vk.com/club150629069

Она обнаружила это уже в конце шествия.

Об этом стало известно сегодня, 5 июня. Обо всем рассказала Наталия Кондратьева, которая является представительницей храма Святой Троицы «Кулич и Пасха».

Уточняется, что крестный ход к разрушенному храму в честь святого Серафима Саровского состоялся в понедельник. Когда одна из участниц дошла вместе со всеми до места назначения, она обнаружила, что ее домашняя икона замироточила.

Напоминаем, что место, о котором идет речь, в народе носит название «Серафимовская горка». В 1905 году там построили церковь, которая не принадлежала епархии. После революции она закрылась, на какое-то время о здании позабыли. Спустя несколько лет ее снесли.

Мироточение иконы православные люди признают чудом. При этом вокруг этого вопроса существует множество дискуссий.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что из Курской области в Санкт-Петербург прибудет чудотворная икона Божией Матери “Умиление”.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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