В Гатчинском районе избавились от 9 стихийных свалок

В городе Гатчина в Ленинградской области проходил месячник по благоустройству. Пришло время подвести итоги проделанной работы.

Как стало известно Gazeta.SPb, месячник по благоустройству в Гатчинском районе проходил с 15 апреля вплоть до 15 мая. Однако итоги подводятся только сейчас, спустя почти месяц.

За один месяц общими усилиями удалось очистить от мусора и привести в порядок восемь памятных мест района. Кроме того, было устранено девять свалок стихийного характера. Всего с территории Гатчинского района было вывезено около 620 кубических метров мусора, сообщили Gazeta.SPb в районной администрации.

Отмечается, что все проделанные работы направлены на улучшение экологической ситуации в районе и повышение уровня комфортности проживания для местных жителей.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Гатчине благоустроят Приоратский парк к 2021 году.