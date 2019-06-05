Кинокомпания Kinodanz предложила BadComedian пойти на мировую

Условия мирового соглашение не сообщаются, но вероятно речи о закрытии канала на YouTube пока нет.

Конфликт между видеоблогером и кинокомпанией произошел после обзора, который сделал Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian. Об этом сообщил продюсер компании Евгений Мелентьев, передает “Коммерсант”. Конфликт было предложено урегулировать мировым соглашением.

Сам же конфликт заключался в начале только в обзоре. По мнению кинокомпании, Баженов превысил нормы цитирования фильма в обзоре. Такой объем цитирования раскрывают сюжетную линию, считают в компании, а это ведет к падению продаж фильма на легальных ресурсах.

После этого кинокомпания потребовала от Баженова миллион рублей компенсации и удалить обзор.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что BadComedian думает о закрытии канала из-за судебных тяжб.