В 2020 году в России материнский капитал увеличат на 17 тысяч рублей

С 1 января 2020 года в России материнский капитал увеличать на 17 тысяч рублей — до 470 тысяч рублей. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в рамках ПМЭФ-2019, сообщает ТАСС.

По словам Топилина, средства на индексацию уже выделены, а решение согласовано. Материнский капитал смогут получать роженицы за второго, третьего и последующих детей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Минтруд хочет перевести бумажные сертификаты на маткапитал в электронный вид.

Такой переход на электронный вид документации, по мнению специалистов, значительно ускорит процедуру получения маткапитала. Теперь оформить право на «детские» можно будет в течение недели. К тому же, теперь матерям можно будет получить выписку «на расстоянии», без привязки к месту нахождения.