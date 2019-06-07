Дачник из Петербурга застрелил пса из двустволки за укус

Пока неясно, будут ли у петербуржца проблемы с законом. Фото: pixabay.com

Пока неясно, будут ли у петербуржца проблемы с законом. Фото: pixabay.com

Позже мужчина обратился в больницу, врачи диагностировали повреждение сухожилий.

Житель Красносельского района Санкт-Петербурга застрелил собаку из ружья за укус, сообщили Gazeta.SPb в правоохранительных органах 7 июня.

Происшествие случилось в частном доме на территории СНТ “Дачное” в четверг 6 июня. Пес набросился на хозяина и якобы прогрыз ему руку. Мужчина в ярости схватил охотничью двустволку ИЖ-43 и выстрелил в животное.

Позже дачник обратился в больницу. Врачи осмотрели его руку, несколько сухожилий оказались повреждены. Медики обработали место укуса и мужчина ушел домой, отказавшись от госпитализации. Пока неясно, будут ли у него проблемы с правоохранительными органами Санкт-Петербурга из-за произошедшего. Полицейские не уточняют, есть у петербуржца лицензия на оружие.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на Васильевском острове Петербурга произошла драка.