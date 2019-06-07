Завод по производству аммиака открыли в Кингисеппе

В проект вложили $1 млрд долларов и вложат еще. Фото: lenobl.ru

В проект вложили $1 млрд долларов и вложат еще. Фото: lenobl.ru

Ленобласть получила 150 новых рабочих мест и 3 млрд налогов в год.

В Кингисеппе открыли новый завод компании “ЕвроХим” в рамках ПМЭФ, сообщили Gazeta.SPb в правительстве Ленобласти 7 июня. На предприятии будут производить аммиак.

Губернатор региона Александр Дрозденко отметил, что завод является одним из самых современных в Европе. Компания “Еврохим” и Ленобласть расширят производство — инвестиции вырастут на 150 млрд рублей.

Завод строили с 2016 года. В проект вложили $1 млрд. Его производительность оценивают в 1 млн т в год. Предполагается, что доходы от налогов с предприятия составят 3 млрд рублей в год. Завод даст Ленобласти 150 новых рабочих мест.

Пока что в экорейтингах Ленобласть занимает позиции во второй половине списка, о чем Gazeta.SPb ранее сообщала. “Еврохим” обеспечил замкнутый цикл водооборота: у завода нет стоков, к тому же он возьмет 75% сточных вод завода “Фосфорит”, что снизит нагрузку на реку Луга.