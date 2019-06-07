Банкомат в Агалотово хотели вырвать с помощью троса и машины

Злоумышленники уехали от банка ни с чем, но их заметила 34-летняя местная жительница.

В ночь с четверга на пятницу неизвестные попытались утащить банкомат из банка в деревне Агалатово, сообщили Gazeta.SPb в управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти 7 июня.

Злоумышленники зашли в отделение около 3 часов ночи и попытались вытащить оттуда банкомат с помощью троса, арматуры и тягача. Автомобиль стоял у отделения и номеров на нем не было. У злоумышленников ничего не вышло и они решили ретироваться. Утром в пятницу в полицию обратилась жительница Всеволожского района Ленобласти, которая стала очевидцем этой попытки хищения.

Сейчас полиция Ленинградской области уже начала поиск неудачливых похитителей банкоматов.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге мужчина застрелил собаку за то, что она его укусила.