Над Петербургом нависли опасные облака мамматусы

Их появление значит, что часть грозы уже миновала.

Об этом стало известно сегодня вечером, 7 июня. Фотографией поделился пользователь «Вконтакте», написав, что «вымеобразные облака встречаются, как правило, в тропических широтах», передает издание «Фонтанка».

Петербуржец отметил, что явление редко встречается. Горожане вряд ли видят такие облака хотя бы раз в год. Появление мамматусов связывают с грозовыми штормами. Эксперты считают, что они предупреждают о шаровых молниях и сдвиге ветра. Именно поэтому летчики, встречая их на свое пути, стараются их облететь стороной.

Напоминаем, что сегодня в Санкт-Петербург пришли ливень и гроза. Петербуржцев попросили оставаться на время непогоды дома.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что жара в Ленинградская области будет держаться до конца недели, пройдет град. В предстоящие выходные жители Ленобласти переживут не лучшие погодные условия. В субботу и воскресенье, 8 и 9 июня, аномальная жара продолжится, однако к ней добавятся ливни, грозы и град.