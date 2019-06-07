Жара в Ленобласти будет держаться до конца недели, пройдет град

По сообщениям метеорологов, аномальная жара будет стоять в Ленинградской области вплоть до воскресенья и принесет град.

В предстоящие выходные жители Ленобласти переживут не лучшие погодные условия. В субботу и воскресенье, 8 и 9 июня, аномальная жара продолжится, однако к ней добавятся ливни, грозы и град, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МЧС России по Ленинградской области.

Также, как сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС», средняя температура в ближайшие стуки будет иметь отклонение от нормы в 7 и более градусов. Отмечается, что днем температура воздуха будет достигать 32 градусов тепла.

Кроме того, в субботу, 8 июня, в некоторых районах Ленобласти пройдут грозы с сильными порывами ветра. В воскресенье, 9 июня, регион накроет волна ливней, гроз и града в сопровождении с ветром около 15-20 метров в секунду.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, как выбрать лучшее мороженое в летний зной.