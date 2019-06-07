В Петербурге катер не прошел под мост и три человека вылетели за борт

Прогулочный катер столкнулся с опорой моста и три пассажира оказались за бортом.

Инцидент произошел в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга в пятницу, 7 июня. Осуществляя водную прогулку, экипаж катера не справился с управлением и допустил столкновение с частью Смежного моста. Происшествие произошло на Крюковом канале.

В результате аварии, трое человек оказались за бортом катера. Известно, что все они были в спасательных жилетах.

На место, после сообщения в дежурную часть очевидцев, выехала бригада МЧС, но к моменту прибытия, все пострадавшие были вытащены из воды и в помощи не нуждались. Опоры моста и врезавшееся в них судно также не были повреждены.

Оказавшихся за бортом катера Slider позже подобрал проплывающее неподалеку судно «Иван Шумарин». Об обращениях в больницы не сообщалось.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Колпинском шоссе жертвами автомобильного ЧП стали десятки куриц.