На Дворцовой площади Петербурга выступит группа «Би-2»

БИ-2. Фото: vk.com/b2band
БИ-2. Фото: vk.com/b2band

Сегодня на Дворцовой площади в Петербурге в рамках гала-концерта Петербургского международного экономического форума 2019 перед жителями и гостями города выступит рок-группа «Би-2».

Музыканты подготовили программу совместно с симфоническим оркестром под управлением заслуженного артиста России Феликса Арановского.

Напомним, что «Би-2» уже имеет опыт работы с оркестром. В Петербурге группа в таком составе выступала 24-го и 25-го числа в БКЗ «Октябрьский» на презентации своей новой пластинки.

В новый альбом вошли песни из “Горизонта событий” и другие ранее не издававшиеся в оркестровой аранжировке композиции.

Начало концерта в 20:00. Вход свободный.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
би-2 дворцовая площадь ПМЭФ - 2019
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