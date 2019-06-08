На Дворцовой площади Петербурга выступит группа «Би-2»

Сегодня на Дворцовой площади в Петербурге в рамках гала-концерта Петербургского международного экономического форума 2019 перед жителями и гостями города выступит рок-группа «Би-2».

Музыканты подготовили программу совместно с симфоническим оркестром под управлением заслуженного артиста России Феликса Арановского.

Напомним, что «Би-2» уже имеет опыт работы с оркестром. В Петербурге группа в таком составе выступала 24-го и 25-го числа в БКЗ «Октябрьский» на презентации своей новой пластинки.

В новый альбом вошли песни из “Горизонта событий” и другие ранее не издававшиеся в оркестровой аранжировке композиции.

Начало концерта в 20:00. Вход свободный.