Появились видео с концерта «Би-2» на Дворцовой

Концерт огромный успех у жителей Петербурга. Фото: Gazeta.SPb
Концерт огромный успех у жителей Петербурга. Фото: Gazeta.SPb

Партию Чичериной в «Мой рок-н-ролл» исполнила Тина Кузнецова.

Группа «Би-2» выступила на Дворцовой площади Санкт-Петербурга в субботу вечером 8 июня. Концерт имел огромный успех у жителей города, по словам корреспондента Gazeta.SPb Дарьи Яриневич.

Видео: Gazeta.SPb

Музыканты выступили в сопровождении оркестра — поэтому тех, кто привык к тяжелым гитарам в студийных версиях песен, могли удивить симфонические аранжировки. Хит “Мой Рок-н-ролл”, который группа исполняла с певицей Чичериной в этот раз спели вместе с Тиной Кузнецовой, возглавляющей группу Zventa Sventana.

Видео: Gazeta.SPb

Gazeta.SPb публикуют несколько коротких видео с Дворцовой площади, которые позволяют оценить атмосферу, царившую на мероприятии, увидеть, сколько людей собралось на площади и услышать кусочки песен.

Ранее Gazeta.SPb подробно рассказала о концерте рок-группы на Дворцовой площади Санкт-Петербурга.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
би-2 видео дворцовая площадь концерт музыка тина кузнецова
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Москве задержаны подозреваемые в убийстве Сергея Чуева
Появились видео с концерта «Би-2» на Дворцовой
Леворукие пингвины лучше дерутся
Петербуржцы поддержали Голунова одиночными пикетами
“Би-2” выступили на Дворцовой с оркестром и Тиной Кузнецовой
По решению суда Иван Голунов отправлен под домашний арест
“Зенит” получил награду на ПМЭФ за болельщиков
“Дуб дружбы” Трампа и Макрона погиб из-за санитарных мер