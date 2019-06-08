Появились видео с концерта «Би-2» на Дворцовой

Партию Чичериной в «Мой рок-н-ролл» исполнила Тина Кузнецова.

Группа «Би-2» выступила на Дворцовой площади Санкт-Петербурга в субботу вечером 8 июня. Концерт имел огромный успех у жителей города, по словам корреспондента Gazeta.SPb Дарьи Яриневич.

Видео: Gazeta.SPb

Музыканты выступили в сопровождении оркестра — поэтому тех, кто привык к тяжелым гитарам в студийных версиях песен, могли удивить симфонические аранжировки. Хит “Мой Рок-н-ролл”, который группа исполняла с певицей Чичериной в этот раз спели вместе с Тиной Кузнецовой, возглавляющей группу Zventa Sventana.

Видео: Gazeta.SPb

Gazeta.SPb публикуют несколько коротких видео с Дворцовой площади, которые позволяют оценить атмосферу, царившую на мероприятии, увидеть, сколько людей собралось на площади и услышать кусочки песен.

Ранее Gazeta.SPb подробно рассказала о концерте рок-группы на Дворцовой площади Санкт-Петербурга.