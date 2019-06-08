Бетонный помост на Офицерском пляже Сестрорецка демонтировали

Процесс начали в четверг и в субботу 8 июня жители Курортного района Петербурга вышли загорать.

В Курортном районе Санкт-Петербурга демонтировали бетонный помост на Офицерском пляже. Информация об этом и фотографии процесса демонтажа появились в группе “Живем на Васильевском” 8 июня.

Администрация Курортного района получила несколько жалоб на неудачное благоустройство пляжа в Сестрорецке и запустила в апреле голосование о его дальнейшей судьбе. В качестве вариантов предлагали частичный и полный демонтаж — подавляющее большинство высказалось за полный.

Бетон начали снимать в четверг 6 июня, а в субботу очевидцы уже заметили загорающих на песке жителей Сестрорецка и сообщили об этом в социальных сетях.

По предварительной информации, стоимость неудачного благоустройства составила 2,5 млн рублей. Всего на проект выделили 9 млн, но не успели поставить на пляже душевые и помост для инвалидов.

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