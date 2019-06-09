В России будет ужесточено наказание за кражу электричества

Штрафы за повторное нарушения ужесточились. Фото: https://pixabay.com
Штрафы за повторное нарушения ужесточились. Фото: https://pixabay.com

Закон об усилении наказания, которое предполагается за кражу электроэнергии, вступит в силу через месяц, 9 июля.

Самое первичное наказание осталось неизменным: за самовольное подключение к сети электроэнергии или теплосети физическое лицо заплатит штраф от 10 до 15 тысяч рублей, а должностное лицо — от 30 до 80 тысяч рублей. Также для должностных лиц предполагается дисквалификация в виде альтернативы от 1 до 2 лет. Юридическое лицо за нарушение закона должно будет выплатит штраф в размере от 200 тысяч рублей до 300 тысяч рублей.

Однако наказание за повторное нарушение в виде подключения в самовольном порядке изменилось. Теперь фзилицо может получить штраф от 15 до 30 тысяч рублей. Должностное — от 80 до 200 тысяч рублей или дисквалификация от 2 до 3 лет. Юридическое лицо заплатит штраф от 200 до 300 тысяч.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Минпросвещения не планирует вводить уроки семейной ценности в России.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
закон кража электроэнергия
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