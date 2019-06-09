Японцы создали прибор для управления настроением

Изобретение выполнено в форме винилового проигрывателя. Фото: скриншот видео
Изобретение выполнено в форме винилового проигрывателя. Фото: скриншот видео

Гаджет способен играть музыку, воспроизводить видеоряд и работать ароматизатором.

В Японии создали прибор для управления настроением: устройство получили название Multi Sensory Device XVG-01, следует из данных, представленных компанией Japan Display. Его представят на конгрессе в Шанхае.

Видео: Japan Display

Гаджет представляет из себя небольшую коробку с динамиком и дисплеем. В корпорации сообщают, что прибор может показывать видеоряд, играть музыку и служить ароматизатором воздуха. Его начнут продавать в Японии и, возможно, Китае в 2020 году, но пока нет информации о том, поставят ли его в Европу и Россию.

Цену продукта пока не раскрывают. По данным ВОЗ, примерно 22% японцев страдают от хронической депрессии. Китайцы наоборот считаются одной из наиболее жизнерадостных наций — показатель страдающих от депрессии равен примерно 12%.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что неврологи назвали улыбку Джоконды фальшивой.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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