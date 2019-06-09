Единой картой петербуржца уже пользуются 0,25% населения

Сегодня стало известно о партнерстве ЕКП и музея истории Санкт-Петербурга. Фото: https://ekp.spb.ru

Сегодня стало известно о партнерстве ЕКП и музея истории Санкт-Петербурга. Фото: https://ekp.spb.ru

Беглов подписал на ПМЭФ договор о развитии проекта.

Единую карту петербуржца получили 13 тысяч человек, сообщили на портале ЕКП. Предполагается, что скоро ее оформят еще 45 тысяч человек.

ЕКП, которую Петербург выпускает совместно с ВТБ банком, работает как проездной, платежная и скидочная карта. Бонусы по ней получают в 1,3 тысяч торговых точках по всему городу. На ПМЭФ врио губернатора Беглов подписал договор о развитии проекта.

Для получения в крупнейших банках Петербурга нужно заполнить заявление и предъявить документы: паспорт, СНИЛС и медицинский полис.

Карту запустили в мае 2019 года, поэтому 13 тысяч кажется солидным результатом. Стоит отметить, что население Санкт-Петербурга сейчас составляет 5 млн 383 тысячи человек — так что проекту есть куда расти.

Сегодня 9 июня стало известно, что к проекту присоединился музей истории Санкт-Петербурга — скидки начнут действовать теперь и там.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглов описал итоги недели “Вконтакте”.