Жители Соснового Бора решают судьбу утят, спасенных от ворон

Мать птенцов улетела, передают спасители. Фото: https://vk.com/black.sbor
Мать птенцов улетела, передают спасители. Фото: https://vk.com/black.sbor

Кто-то предлагает выпустить птенцов в пруд, а кто-то — пустить на жаркое.

Жители Соснового Бора сообщили, что на Молодежной улице им удалось спасти от ворон кучу утят, о чем они рассказали в группе “BLK Сосновый Бор” в социальной сети 9 июня. На фотографии, прикрепленной к записи, запечатлены около двух десятков птенцов.

Спасатели животных передают, что их мать улетела, а на птенцов охотились вороны. Теперь жители Соснового Бора сообща решают в Интернете, что с ними лучше сделать.

Большинство предложили просто выпустить птенцов в пруд. Однако некоторые уверены, что утят просто съедят не вороны, а чайки. Жительница Соснового Бора Сабина О. считает, что утят нужно подсадить к другим утятам, но не просто к уткам — те могут и не захотеть выращивать чужих детей. Наконец есть и те, кто предлагают подойти к вопросу прагматично: вырастить птенцов и пустить на жаркое.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в воскресенье на берегу Финского залива и Невы нашли новых мертвых тюленей.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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