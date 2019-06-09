Еще двух мертвых тюленей нашли у Невы и Финского залива

“Фонд друзей балтийской нерпы” в Санкт-Петербурге бьет тревогу.

В воскресенье жители Санкт-Петербурга и Ленобласти сообщили о еще двух мертвых тюленях на берегу Финского залива и реки Невы. Фотографии трупов животных появились в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербурга” в социальной сети 9 июня.

Очевидцы передают, что мертвая нерпа плавала в камышах недалеко от Северного форта в Кронштадте. Другого тюленя нашли в районе Новосаратовки (Всеволожский район Ленобласти) на берегу Невы.

В Росприроднадзоре ранее выразили озабоченность ростом числа мертвых тюленей. В ведомстве СЗФО передают, что “Фонд друзей балтийской нерпы” бьет тревогу из-за массовой гибели млекопитающих. За недавнее время на берегах Финского залива нашли около 20 трупов, о чем Gazeta.SPb сообщила ранее. О всех подобных случаях в Росприроднадзоре призывают рассказывать им.