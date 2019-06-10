Россиян ожидает короткая рабочая неделя

Текущая неделя станет для жителей РФ короткой в связи с празднованием Дня России, который отмечается 12 июня и является государственным праздником. Об этом сообщает «РИА Новости».

Жители России выйдут на рабочие места в понедельник и вторник, а в среду (12 июня) их ждет выходной. Четверг и пятница будут рабочими, суббота и воскресенье — выходными.

При этом рабочее время во вторник сократится на один час.

На следующую короткую рабочую неделю россияне могут рассчитывать только в ноябре. 4 ноября будет отмечаться День народного единства, который в этом году попадает на понедельник.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Минтруд опубликовал график праздничных дней на следующий год. Предложение по переносу выходные в 2020 году подготовило и представило Министерство труда и социальной защиты.