В День России трамваи и троллейбусы изменят Петербурга изменят свой маршрут

Движение изменится в связи с проведением культурно-массовых мероприятий “Фестиваль цветов” и “Международный фестиваль духовых оркестров”.

В среду 12 июня, в трамвайное движение закроется с 12:00 до 15:00по Садовой улице от Невского проспекта до улицы Ломоносова и троллейбусное движение с 13:50 до 15:30 по Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцовой площади. Об этом сообщают в СПб ГУП “Горэлектротранс”.

Трамваи №3 будут направлены по двум трассам от к/ст “Площадь Репина” по Садовой улице Лермонтовскому проспекту, Троицкому проспекту, 1-й Красноармейской улице, Загородному проспекту, Звенигородской улице, улице Марата, Свечному переулку, Лиговскому проспекту, Кузнечному переулку до станции “Ул. Марата”.

Троллейбус №1 будет следовать от станции “Хасанская улица” по действующей трассе до Суворовского проспекта, далее по Суворовскому проспекту до станции “Тульская ул.”

Троллейбус №5 — от станции “Ул. Маршала Тухачевского” по ул. Маршала Тухачевского, Апрельской улице, проспекту Металлистов, Якорной улице, Большеохтинскому мосту, Тульской улице, Суворовскому проспекту, Невскому проспекта до станции “Пр. Бакунина”.

Троллейбус №7 будет следовать от станции “Таллинская ул.” по действующей трассе до Невского проспекта, далее по Невскому проспекту до станции “Новгородская ул.”.

Троллейбус №10 — от станции “Ул. Кораблестроителей” по действующей трассе до 1-й линии В.О., далее по 1-й линии В.О., Тучкову мосту, проспекту Добролюбова, переулку Талалихина, переулку Нестерова, Большой Пушкарской улице, Ординарной улице (обратно: по Большому пр. П.С.) до станции “Ординарная ул.”.

Троллейбус №11 будет следовать от станции “Ул. Кораблестроителей” по действующей трассе до 1-й линии В.О., далее по 1-й линии В.О., Тучкову мосту, пр. Добролюбова, пер. Талалихина, пер. Нестерова, Большой Пушкарской ул., Ординарной ул. (обратно: по Большому пр. П.С.) до станции “Ординарная ул.”.

В свою очередь троллейбус №17 — от станции “Ул. Костюшко” по действующей трассе до Малой Морской улице, далее по Малой Морской улице, Исаакиевской площади, Конногвардейскому бульвару, площади Труда, улице Якубовича, Конногвардейскому переулку до станции “Конногвардейский бульвар” (обратно: по Конногвардейскому бульвару, Почтамтскому переулку, улице Якубовича). И троллейбус №22 проследует от станции “Хасанская улица” по действующей трассе до Суворовского проспекта, далее по Суворовскому проспекту до станции “Тульская улица”.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что сегодня гидравлические испытания пройдут в четырех районах Петербурга.