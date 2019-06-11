Huawei может заменить Android российской «Авророй»

Huawei. Фото: Рixabay
Huawei. Фото: Рixabay

Производитель смартфонов Huawei, попавший под санкции США, может заменить операционную систему (ОС) Android на своих устройствах на российский аналог ОС «Аврора». Об этом пишет The Bell.

Российские власти и китайская компания обсудили возможность установки на различные типы устройств Huawei операционной системы «Аврора», созданной на базе финской Sailfish.

Также рассматривается вопрос создания в России совместной базы по производству программного обеспечения и чипов для устройств Huawei.

Владельцами российской мобильной ОС «Аврора» являются «Ростелеком» и бизнесмен Григорий Березкин.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что из-за ограничений США по отношению к Китаю, люди, которые приобретут смартфон Huawei новейшей модели, потеряют доступ к Facebook, Instagram и WhatsApp.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
Huawei санкции\ США
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Спаситель мира» да Винчи найдена на яхте саудовского принца
Huawei может заменить Android российской «Авророй»
Минфин: потребительское кредитование растет, а реальные доходы падают
В Петербурге скончался депутат Заксобрания Павел Зеленков
Канада введет запрет одноразового пластика с 2021 года
Селена Гомес стала самой «залайканной» звездой в Instagram
Трамп пообещал вести новые пошлины, если Си Цзиньпин с ним не встретится
Известен размер спонсорской помощи «Газпрома» «Зениту»