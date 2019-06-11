Huawei может заменить Android российской «Авророй»

Производитель смартфонов Huawei, попавший под санкции США, может заменить операционную систему (ОС) Android на своих устройствах на российский аналог ОС «Аврора». Об этом пишет The Bell.
Российские власти и китайская компания обсудили возможность установки на различные типы устройств Huawei операционной системы «Аврора», созданной на базе финской Sailfish.
Также рассматривается вопрос создания в России совместной базы по производству программного обеспечения и чипов для устройств Huawei.
Владельцами российской мобильной ОС «Аврора» являются «Ростелеком» и бизнесмен Григорий Березкин.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что из-за ограничений США по отношению к Китаю, люди, которые приобретут смартфон Huawei новейшей модели, потеряют доступ к Facebook, Instagram и WhatsApp.