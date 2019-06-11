Прощание с депутатом Павлом Зеленковым состоится 13 июня

В Смольном отметили, что в конкурсном отборе смогут принять участие социально ориентированные некоммерческие объединения. Фото: http://www.assembly.spb.ru/
В Смольном отметили, что в конкурсном отборе смогут принять участие социально ориентированные некоммерческие объединения. Фото: http://www.assembly.spb.ru/

Народный избранник скончался накануне. Ему было 50 лет.

Во вторник, 11 июня, стало известно, что на 51 году жизни скончался парламентарий петербургского Законодательного собрания Павел Зеленков. Гражданская панихида состоится в Мариинском дворце, сообщили в Законодательном собрании.

Павел Зеленков являлся членом партии «Единая Россия». Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров выразил соболезнования родным и близким умершего Павла Зеленкова.

«Ушел из жизни наш коллега, друг и товарищ, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Настоящий патриот, он достойно служил Отечеству, выполнял интернациональный долг в Афганистане, проявив мужество и героизм», — высказался Макаров.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Беглов и Макаров поздравили петербуржцев с наступающим Днем России.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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