Начальником ГУ МВД России назначены новые руководители районных подразделений в Петербурге

Новые руководители ранее занимали должности в Москве. Фото: https://myaltai.com
Новые руководители ранее занимали должности в Москве. Фото: https://myaltai.com

Новые руководители появятся в Центральном районе Петербурга и Всеволожском районе Ленобласти.

Во вторник, 11 июня, начальник ГУ МВД России генерал-майор полиции Роман Плугин лично представил сотрудникам управлений МВД России по Центральному району Петербурга и Всеволожскому району Ленобласти новых руководителей. Об этом сообщают сотрудники ГУ МВД по Петербург и Ленобласти.

Начальником УМВД России по Центральному району Петербурга назначен полковник полиции Дмитрий Веселов, ранее возглавлявший ОМВД России по Даниловскому району в Москве.

УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области возглавил полковник полиции Анатолий Иоган, занимавший должность начальника ОМВД России по району Бирюлево Восточное в столице.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в управлении ФНС по Петербургу назначен новый замруководителя.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
Всеволожский район ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Центральный район
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