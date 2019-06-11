Начальником ГУ МВД России назначены новые руководители районных подразделений в Петербурге

Новые руководители появятся в Центральном районе Петербурга и Всеволожском районе Ленобласти.

Во вторник, 11 июня, начальник ГУ МВД России генерал-майор полиции Роман Плугин лично представил сотрудникам управлений МВД России по Центральному району Петербурга и Всеволожскому району Ленобласти новых руководителей. Об этом сообщают сотрудники ГУ МВД по Петербург и Ленобласти.

Начальником УМВД России по Центральному району Петербурга назначен полковник полиции Дмитрий Веселов, ранее возглавлявший ОМВД России по Даниловскому району в Москве.

УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области возглавил полковник полиции Анатолий Иоган, занимавший должность начальника ОМВД России по району Бирюлево Восточное в столице.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в управлении ФНС по Петербургу назначен новый замруководителя.