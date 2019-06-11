WhatsApp будет судиться с пользователями

Компания разберется с теми, кто нарушает правила пользования мессенджером.

Об этом стало известно 11 июня. Обо всем сообщается на официальном сайте приложения. В заявлении сказано, что с 7 декабря 2019 года WhatsApp будет разбираться через суд с людьми, которые либо сами нарушают правила, либо помогают делать это другим. Так, например, пользователям придется ответить за автоматизированную или массовую рассылку сообщений. В компании напомнили, что мессенджером нужно пользоваться в личных целях. Также в WhatsApp рассказали, что не станут отказываться от технических средств в борьбе с нарушениями.

Напоминаем, что мессенджер работает с 2009 года. С тех пор его пользователями стали миллиард человек.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что МФЦ Ленобласти теперь принимает через WhatsApp и Viber. При обращении через мессенджеры нужно полностью представиться (ФИО), назвать филиал и число, когда вы туда обратились. Также предстоит сообщить номер дела и обозначить саму услугу, за которой вы обращались в многофункциональный центр.