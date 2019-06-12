Победители финансового конкурса в Ленобласти получили награды

Лучшей работой финансового конкурса признана настольная игра «Бюджетный квест» от студента 4 курса ЛГУ имени Пушкина Даниила Смирнова.

Автор игры рассказал, что основной идеей его работы было желание наглядно показать людям, что чем ответственнее граждане подходят к выплате налогов, тем больше благ они могут получить от государства. Его проект основан на примере Ленинградской области, передает «ЛОТ».

По словам первого зампредседателя Правительства Ленобласти Романа Маркова, целью проекта было обратить внимание людей и вовлечь их в процесс планирования, формирования и исполнения бюджета.

Победителями также названы авторы работ: бюджет в стихах и маршрутный журнал. Последнюю выполнили воспитанники Новолисинской школы-интерната.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Красносельском районе в усадьбе Демидова будет размещен музей.