Безруков опубликовал фото с женой с отдыха в Петербурге

Российский актер Сергей Безруков показал своим подписчикам в социальной сети Instagram, как они с супругой Анной Матисон проводят время в Санкт-Петербурге.

Безруков подписал фотографию, пожелав своим подписчикам «лета, отдыха и Питера». На снимке в городе на Неве светит солнце, а супруги радостно улыбаются.

Известно, что актер находится в Северной столице не просто так. Сейчас проходят съемки фильма «Мистер Нокаут», где Безруков исполнит одну из ролей. Однако в свободное от работы время он с супругой успевает наслаждаться летним Петербургом.

В комментариях к фотографии поклонники творчества Сергея Безрукова отмечают, что супруги «хорошая, скромная пара», «без пафоса, который присущ многим».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что самый благоприятный возраст заключения брака среди россиян озвучил Росстат.